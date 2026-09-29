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Adana Kozan'da trafik kazası sonrası ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Adana Kozan'da trafik kazası sonrası ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Adana Kozan'da dün sabah 07.30 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Karabuza Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen çocuk için yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kelebekli, bugün hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Karabuza Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran imam, trafikte tedbirli olunması konusunda katılanları uyardı. Cenazede Kelebekli'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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