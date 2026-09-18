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Adana Kozan'da silahla yaralama ve tehdit olaylarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Adana Kozan'da silahla yaralama ve tehdit olaylarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Kozan Cezaevi'ne teslim edilirken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında A.K. (25), Y.S. (21) ve M.İ.A. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.K. ve M.İ.A. tutuklanırken, Y.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden A.K.'nin, 26 Ağustos 2026 tarihinde ilçede bir banka önünde meydana gelen bıçaklı kavganın taraflarından biri olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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