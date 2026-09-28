Adana Kozan'da otomobil motosikletle çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Selçuk K. yönetimindeki 01 AZF 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Selçuk K. yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk K., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

"Haftada 2-3 kaza oluyor"

Kazanın meydana geldiği bölgede esnaflık yapan Osman Demir, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar bu yolu geniş görünce sürat yapıyor. Normalde yavaşlaması lazım. Sadece sabahki kaza değil, sürekli kaza oluyor. Haftada 2-3 kaza oluyor. İlçede şu an kasksız motosiklet ve şarjlı bisikletlerden dolayı da sıkıntılı kazalar oluyor. Araç sahipleri kendini kurtarmak isterken de kaza oluyor. Buraya ışık olmaz ama kasis olabilir. Sürücülerin de dikkat etmesi lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı