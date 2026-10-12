Adana Kozan'da 3 adres operasyonunda 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması, yasa dışı ekim ve 6136 Sayılı Kanun kapsamında Kozan ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından belirlenen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 3 tabanca, 2'si toprağa gömülü halde olmak üzere 8 av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 122 fişek, 6 kök skunk/esrar bitkisi, 5 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 4 ayrı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı