Haberler

Adana Kozan'da 3 adres operasyonunda 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da 3 adres operasyonunda 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan'da 3 adrese operasyon düzenledi; 4 ayrı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tabanca, 8 av tüfeği, 122 fişek ve 6 kök skunk/esrar bitkisi ele geçirildi.

Adana'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması, yasa dışı ekim ve 6136 Sayılı Kanun kapsamında Kozan ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından belirlenen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 3 tabanca, 2'si toprağa gömülü halde olmak üzere 8 av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 122 fişek, 6 kök skunk/esrar bitkisi, 5 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 4 ayrı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!