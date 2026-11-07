Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana İmamoğlu'nda iki evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili 5 şüpheli, polisin onlarca saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki ayrı evi kurşunlayan şüpheliler, polis ekiplerinin onlarca saatlik kamera kaydını incelemesi ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Onlarca saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 450 adet captagon hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı. Ayrıca aranan 16 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 6 bin 472 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldürdü! Cesedi ormanda bırakıp...

Biri 16 diğeri 17 yaşında! Cesedi ormanda bırakıp...
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler86

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı17

Seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Trump’tan kabinede revizyon sinyali: Değişiklikler yapacağım

Yenilginin faturasını keseceği isimleri arıyor! Sırada kim var?
Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara13

Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz