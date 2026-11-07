Adana İmamoğlu'nda iki evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki ayrı evi kurşunlayan şüpheliler, polis ekiplerinin onlarca saatlik kamera kaydını incelemesi ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Onlarca saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 450 adet captagon hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı. Ayrıca aranan 16 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 6 bin 472 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı