Adana haberleri! Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 45 kilogram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adana 3. sayfa haberi: Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 45 kilogram esrar ele geçirildi Narkotik köpeğiyle bir minibüste yapılan aramada 45 kilo esrar ele geçirildi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo esrar ele geçirildi. Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 45 kilogram esrar ele geçirildi Narkotik köpeğiyle bir minibüste yapılan aramada 45 kilo esrar ele geçirildi ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo esrar ele geçirildi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi. Bir minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 8 paket içerisinde daralı ağırlığı 45 kilogram gelen esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12,145 TL para, 1 adet çeyrek altın ele geçirilmiş. Operasyonda 2 şüpheli şahıs hakkında TCK-188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak şahıslar gözaltına alındılar. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Asya Çelebi Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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