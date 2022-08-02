Adana haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada sokağa gelen motosikletli iki kişiden biri, masada oturan Opcin'in yanına gitti. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Opcin'i sırtından vurup, kıraathaneden koşarak çıktı. Olay yerine geldiği motosiklete binen şüpheli, kayıplara karıştı.

Kıraathanedekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Opcin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletli şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Opcin'in cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ADANA