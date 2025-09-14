Haberler

Adana Feke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesinde Belenköy Kahveci Yaylası'nda çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40'ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
