Adana Emniyeti Suçla Mücadele İçin Yeni Uygulamaya Geçti

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bütün suç örgütleriyle mücadelenin artarak devam edeceğini belirterek, "Huzur hepimizin huzuru" dedi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte suç oranı yüksek mahallelerde polisin hakimiyetini arttırmak ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak sürekli uygulama yapılması için talimat verdi. Bu uygulama ilk Yüreğir'de hayata geçirildi.

Asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, trafik ve özel harekat ekiplerinin bulunduğu 260 polisin katılımıyla 110 ayrı ekip oluşturuldu. Kurulan ekipler, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için 1 ay boyunca Yüreğir ilçesine bağlı 17 mahallede uygulama yapacak. 24 saat boyunca aktif olacak 8 sabit uygulama noktasının yanı sıra polis 42 ayrı bölgeye şok uygulamada yapacak.

"Vatandaşlarımız, devletine polisine güvensin"

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "Biz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Adana'da kendince faaliyet göstermeye çalışan, irili ufaklı bütün organize suç çeteleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam edecek. Hiç kimse devletten büyük değildir. Vatandaşlarımız, devletine; polisine güvensin. Vatandaşımız, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında en yakın polis merkezine başvurduğunda kendileriyle ne kadar çok ilgilenildiğini fark edecektir" dedi.

"Huzur hepimizin huzuru"

Arıkan, "Suç ve suçlularla mücadele yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Arıkan, "Yüreğir'de 8 farklı noktada olduğu gibi Seyhan'da da belirlenen noktalarda gündüz ve gece olmak üzere farklı bir uygulamaya gidiyoruz. Buna da başarımızı bir kat daha arttıracağını temenni ederek başlıyoruz. Bir veya iki kişinin, gereksiz yanlış yönlendirmeleriyle vatandaşlarımıza huzursuzluk oluşturmalarını biz istemiyor ve kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar il, hepimizin ili. Huzur, hepimizin huzuru. Bizler de buralarda yaşıyoruz" vurgusunu yaptı.

Son olarak Ahmet Hakan Arıkan, "Daha önce yapmış olduğumuz başarılı operasyonların dışında şu anda farklı konseptler geliştiriyoruz. Bütün arkadaşlarımız ve bütün birimlerimiz, uyum içerisinde ortak operasyonlar yapıyor. Bu da suç ve suçlularla mücadelede Adana'ya da olumlu yansıyor. Seyhan ilçemizde yakın zamanda bunun bir örneği ortaya konuldu. Diğer ilçelerimizde de benzer operasyonları hep beraber görüp; seyredeceğiz" yorumunu yaptı. - ADANA