Adana’daki iş yeri kurşunlama ve yaralama şüphelileri Mersin’de yakalandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler, Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirtilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı. Polisler firari iki şüpheliyi yakalamak için şüphelilerin izini sürdü. Yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelilerin Mersin'de olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda firari şüpheliler gözaltına alındı. Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin gözaltı sırasında yaptığı aramada ise bir tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı