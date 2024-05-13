Üye Girişi
Haberler

Adana'da zincirleme trafik kazasında yaralananların görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan siyah otomobildeki şahıslardan biri, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kazada 7 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında yaralanan siyah otomobildeki şahıslardan birinin o anları görüntülediği ortaya çıktı.

Kaza, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkiinde dün meydana geldi. Otoyolda, 27 AIY 587 ve 31 ADH 572 plakalı tırlar ile 01 SK 413 ve 63 ADH 893 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Görüntüler ortaya çıktı

Zincirleme trafik kazasıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı. Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, yaralanan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Tırın çarpmasıyla birlikte çekimin sonlandığı görüldü. 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Pozantı trafik Adana Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title