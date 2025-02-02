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Adana'da Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel Saldırı Davası

Adana'da Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel Saldırı Davası
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Adana'da zihinsel engeli bulunan genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen akraba M.T. hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Genç kızın durumu annesi tarafından polise bildirildi ve sanık tutuklandı.

Adana'da yüzde 70 zihinsel engeli olan genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen akrabası hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde 05 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S., koyunları ahıra koyduğu sırada akrabası M.T. kendisine el işareti yaparak, zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., genç kızın bu isteğini reddetmesi üzerine "Seni burada öldürürüm" diye tehdit etti. Korkan genç kızın kıyafetlerini çıkarması üzerine M.T., kıza cinsel istismarda bulundu. Ardından kıyafetlerini giymesini söyleyip, eve gönderdi. Eve giden genç kızın durumu annesi T.S.'ye anlatması üzerine anne polise giderek M.T. hakkında şikayetçi oldu.

Annenin şikayeti üzerine yakalanıp tutuklanan M.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, M.T. hakkında 'Kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırladı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanık M.T.'nin 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, taraf ve tanık beyanları, kolluk tutanakları, mağdura ait ruh sağlığı ile moleküler inceleme raporuna yer verildi.

İddianamede, genç kızda mental retardasyonun mevcut olup bu durumun bir akıl hastalığı değil akıl zayıflığı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda, genç kızın cinsel saldırı suçuna karşı kendisini savunamayacağı, hukuki anlam ve sonuçlarının algılamasını zayıflatacağı, davranışları yönlendirme yeteneğinin tam gelişmediği, rıza açıklama ehliyetine yeterince sahip olmadığı ve var olan rahatsızlığının da kendisiyle iletişim kuran kişi tarafından hemen anlaşılabileceği belirtildi.

Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinde G.S.S.'nin M.T.'nin kendisine el işareti yapıp yanına çağırması üzerine yolunu değiştirdiği de iddianamede yer aldı.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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