Adana'da Yüreğir polisleri 32 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana'da Yüreğir polisleri bir hafta boyunca yaptıkları uygulamada 32 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ekipleri ve bekçiler bir hafta boyunca asayiş uygulaması ile suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalar neticesinde, 24 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabana ve 934 tabanca mermisi ile 1 çelik yelek ele geçirdi. - ADANA