Haberler

Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde 39 yolcusu bulunan otobüste yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken; yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde içerisinde 39 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı. Adana ve Mersin'den sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pozantı-Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. Adana'dan Kayseri'ye giden 39 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı.

ALEV ALEV YANDI

Otobüs kaptanının çıkan dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekmesiyle birlikte yolcular tahliye edildi. Kısa sürede otobüsü alevler sardı. Yangın, otoyol kenarındaki çalılık alanına da sıçradı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, başka bir otobüs gelene kadar yolcular bir dinlenme tesisine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
İyilik yaptığına pişman oldu! Kenan Yıldız'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı

İyilik yaptığına pişman oldu, verdiği karar ortalığı karıştırdı
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi