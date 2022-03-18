Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı - Haberler

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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 23 kişi yaralandı.

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 AS 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.

Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor. - ADANA

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hacıbeyli, Kadirli, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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