Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da yılbaşı öncesi polis, 2 ton 80 litre kaçak etil alkol ile 174 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilere yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede yapılan baskınlarda 2 ton 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak alkol ve içkilere el konulurken 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şahısla ilgili ise adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ADANA