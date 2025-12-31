Adana'da 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulaması

Adana'da yeni yıl öncesi "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da hem jandarma hem de polis yeni yıl nedeniyle birçok noktada görev aldı. 9 binden fazla güvenlik görevlisinin sahada olduğu yeni yıl uygulamalarından biri de merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amaçlanan uygulamaya Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilçe Kaymakamı Ekrem İnci katıldı. Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bilgilendirilirken Vali Köşger ve beraberindekiler de onlarla sohbet etti.

Adana'da yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetlediklerini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, 9 bini aşkın emniyet mensubuyla her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.