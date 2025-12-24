Haberler

Yıkım sırasında gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı

Adana'nın Göl Mahallesi'nde, imara aykırı işletmelere yönelik yıkım sırasında polise direnen iki kişi tutuklandı. Yıkım sürecinde gergin anlar yaşandı.

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yıkım sırasında polise direnen ve mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci dün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler dün sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi. Polis tedbirleri arasında kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Yıkıma karşı direnen E.Ç., eline aldığı bıçakla etrafa sallayıp tehditler savurdu, ardından ise kendisine zarar verdi. Polis ekipleri E.Ç.'yi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bu sırada polise mukavemet gösteren A.D.'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
