Adana'da Yaşlı Adamın Kamyon Altında Kalması sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nihat Turgut, bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Turgut (75), ismi öğrenilemeyen 42 CGN 13 plakalı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Nihat Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Turgut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kazanın gerçekleştiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - ADANA

