Adana'da yaşanan kaza pes dedirtti: Caddenin ortasında yürüyen vatandaşa dolmuş çarptı

Adana'da, KGYS kameralarına yansıyan bir kazada caddenin ortasında ilerleyen vatandaşa dolmuş çarptı. Vatandaş yola savrulurken yaşanan kaza pes dedirtti. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları tarafından görüntülendi.