Adana'da yaşanan kaza pes dedirtti: Caddenin ortasında yürüyen vatandaşa dolmuş çarptı
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Adana'da, KGYS kameralarına yansıyan bir kazada caddenin ortasında ilerleyen vatandaşa dolmuş çarptı. Vatandaş yola savrulurken yaşanan kaza pes dedirtti. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları tarafından görüntülendi.
Adana'da yaşanan kaza pes dedirtti: Caddenin ortasında yürüyen vatandaşa dolmuş çarptı
ADANA - Adana'da, KGYS kameralarına yansıyan bir kazada caddenin ortasında ilerleyen vatandaşa dolmuş çarptı. Vatandaş yola savrulurken yaşanan kaza pes dedirtti.
Adana'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları tarafından görüntülendi.
Kazalardan birinin vatandaşın kavşağın ortasından karşıdan karşıya geçmek isterken yaşandığı görülüyor. Döner kavşağın ortasında yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa bir dolmuş çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vatandaş düşerek yola savuruluyor.