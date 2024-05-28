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Adana'da yapılan çalışmalarda 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında bir hafta içinde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi ve aranan 261 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde, kaçak sigara ve çalıntı motosikletler de ele geçirildi.

Adana'da bir haftada yapılan çalışmalarla 51 ruhsatız silah ele geçirilirken aranan 261 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19-25 Mayıs tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 1 uzun namlulu tüfek, 33 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 50 şarjör, bin 215 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında bin 190 gram uyuşturucu madde, 9 kök hint keneviri 293, uyuşturucu hap, 339 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan trafik uygulamalarında ise 8 çalıntı motosiklet ve 1 kazıntı motosiklet ele geçirildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 261 şahıs yakalanırken 42 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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