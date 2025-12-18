Seyir halindeki tankerde yangın çıktı alevler ormana sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yağ yüklü tankerde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangın, gece 02.00 sıralarında Adana Pozantı - Mersin Tarsus otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. 01 DN 772 plakalı yemek yağı yüklü tankerde yangın çıktı. Sürücü tankeri emniyet şeridine çekerek aracı terk etti. Alevler kısa sürede aracın kupasını kaplarken otoyol yanındaki ormanlık alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken polis ekipleri otoyolun bir şeridini kapatarak trafik güvenliğini sağladı.

Yangının söndürülüp enkazın kaldırılmasının ardından kapatılan şerit yeniden açıldı. - ADANA