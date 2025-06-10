Adana'da WhatsApp Dolandırıcılığı: Berber Hesabı Taklit Edildi

Adana'da WhatsApp Dolandırıcılığı: Berber Hesabı Taklit Edildi
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Adana'da berber Ahmet Uluçay'ın WhatsApp işletme hesabı dolandırıcılar tarafından taklit edilerek müşterilerden para talep edildi. Dolandırıcılığın farkına varan müşteriler, durumu berbere bildirerek dolandırılmaktan kurtuldular. Uluçay, bu durumun kendisine ve ismine leke getirmeye çalışıldığını ifade etti.

Adana'da berberlik yapan vatandaşın WhatsApp işletme hesabı dolandırıcılar tarafından taklit edilerek müşterilerden para talep edildi. Dolandırıcıların mesajlarına şüpheyle yaklaşan müşteriler, berberi arayarak gerçeği ortaya çıkardı.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan berber Ahmet Uluçay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"WhatsApp üzerinden işletmemin adına hesap açılmış ve rehberimi ele geçirmişler. Rehberimdeki birçok kişiye mesajlar atarak bu hesabın yeni olduğunu belirtmişler. Mağdur olduğumu ve paraya ihtiyacım olduğunu söylemişler. Biz de bu olayı öğrenince sosyal medya hesaplarımızdan uyarı yaparak bu dolandırıcılığın önüne geçmeye çalıştık. Bizi sevindiren olay şu ana kadar kimsenin para yollamamış olması. Günümüzde dolandırıcılığın bu seviyelere gelmesi çok üzücü. 41 yıllık kuaförüm ve 41 yıldır tırnaklarımla kazıdığım ismime leke vermeye çalışıyorlar."

Uluçay, dolandırıcıların inandırıcılığı artırmak için kendi Instagram hesabından alınmış bir fotoğrafı da sahte WhatsApp hesabına koyduklarını belirtti. Dolandırıcıların en az 6-7 kişiden para istediğini ifade etti.

"İşletme hesabından geldi ama şüphelendim"

Dolandırıcılık girişiminden son anda kurtulan Ahmet Uluçay'ın müşterilerinden İsmail Serindağ, "Ahmet beyin işletme hesabından bana bir mesaj geldi. Zor durumda olduğunu belirterek benden para istedi. İşletme hesabından gelen bu mesaja çok itibar etmeden kendisini aradım. Durumun dolandırıcılık olduğu bu şekilde anlaşıldı. Bize IBAN da yolladılar ama göndermeden gerçeği öğrendik. Bunu öğrendikten sonra tekrar irtibata geçmek istedim ama ulaşamadım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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