Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 2 Torbacı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 2 Torbacı Tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli, 'Satmıyoruz, kullanıyoruz' diyerek savunma yapsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 116,98 gram metamfetamin ve 7,88 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Adana'da 'satmıyoruz, kullanıyoruz' diyen 2 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüpheliler 'Satmıyoruz, kullanıyoruz' diyerek savunma yapsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B. ile A.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüphelide gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında, 116,98 gram metamfetamin, 7,88 gram bonzai hammaddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette götürülen 2 şüpheli ifadelerinde 'Uyuşturucu madde satmıyoruz, kullanıyoruz" dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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