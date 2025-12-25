Villada uyuşturucu yetiştirmişler: Torbacı 'sevgililer' yakalandı, 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve villada iklimlendirme sistemiyle kenevir üreten sevgililer, operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait apartman dairesi ve villada 4 kilo 185 gram uyuşturucu ile iklimlendirme sistemi ele geçirilirken 'İçmek için yetiştiriyoruz" diyen 2 sevgili de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.A. (36) ile sevgilisi Z.G.'in (29) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerden M.A.A.'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesine ve Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Apartman dairesine yapılan baskında, 1 kilo 898 gram esrar, 86 gram toz esrar, 0.18 gram kokain, 106,50 gram reçine esrar, 11 adet sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan M.A.A. (36) ve Z.G. (29) gözaltına alındı. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile villada yapılan aramada kenevir yetiştirmek için kurulan iklimlendirme sistemi, 2 kilo 77 gram esrar, 40 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 50 adet mermi ele geçirildi. M.A.A. ve sevgilisi Z.G. emniyetteki ifadesinde, "Kendimiz içmek için yetiştiriyoruz, asla satıcı değiliz" savunması yaptığı öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklandı.