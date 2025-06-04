Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan 10 Hükümlü Yakalandı
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firariyi yakaladı. Operasyonda bir hükümlü tavan arasında gizlenmiş olarak bulundu.
Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri tavan arasında 10 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firariyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, adresleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlülerden biri tavan arasında olmak üzere 10'u yakalandı.
Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa