Adana'da Uyuşturucu Suçlarından 23 Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Suçlarından 23 Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Adana'da 'uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından aranan 23 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalanarak cezaevinde teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak' suçundan aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin son 10 gün içerisinde yaptığı çalışmada aralarında torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerinin de olduğu bir çok hükümlü tespit edildi. Tespit edilen 1 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 23 hükümlü düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan 23 hükümlü de cezaevine gönderildi. - ADANA

