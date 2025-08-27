Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir evde fasulye dolu kovanın içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu polis 7 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla 7 şüpheli de yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 200 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 400 uyuşturucu hap, 10 gram amfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Fasulye kovasında bonzai

Şüphelilerden M.K.'nin Yüreğir ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise ilginç bir zula yöntemi ortaya çıktı. Polis, fasulye dolu kovanın içine gizlenmiş poşetlerde 200 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kaldı. - ADANA