Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Torbacı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Torbacı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 116,98 gram metamfetamin ve 7,88 gram bonzai ham maddesi ile toplamda 2 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 torbacı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B. ile A.D.nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 116,98 gram metamfetamin, 7,88 gram bonzai ham maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadelerinde 'Uyuşturucu madde satmıyoruz, kullanıyoruz" dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Seçimi kazandırdığına bin pişman! Musk, Trump'a fena patladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.