Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda 2 bin 204 kök skunk bitkisi ve yasa dışı silahlar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bin 900 rakımdaki ormanlık alanda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan Ger Dağı'ndaki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bin 900 rakımdaki bölgeyi dron ile tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 bin 204 kök skunk bitkisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu bitki yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Baskında gözaltına 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
