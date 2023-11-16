Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Ekipler, 9 pakette 9.02 gram metamfetamin, 1.66 gram sentetik kannabinoid ve 1 sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Sedat T. ve İbrahim Erhan Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sultan Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA