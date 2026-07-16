Haberler

Uyuşturucu madde bağımlısı tartıştığı şahıs tarafından öldürüldü

Uyuşturucu madde bağımlısı tartıştığı şahıs tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen S.Y., sokakta tartıştığı S.K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen şahıs, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı S.Y. (30), uyuşturucunun etkisi altındayken sokaktan geçen S.K. (26) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.K., S.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu

Merve'nin ölümünde babası yeniden şikayetçi: 1 milyon verdiler ama...
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

S-400'ler satıldı mı? MSB'den dikkat çeken açıklama