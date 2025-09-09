Haberler

Adana'da Uyuşturucu Baskını: Skunk Yetiştiren 1 Şüpheli Tutuklandı
Adana'da jandarma ekipleri, 3 konteynerde iklimlendirme sistemi ile skunk yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskında toplam 220 kök skunk ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Adana'da 3 konteynere iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma, konteynerlerde 220 kök skunk ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıçam ilçesinde bir iş yerinde konteyner içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi. Jandarma ekipleri bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 konteynerde iklimlendirme sistemi kurularak skunk yetiştirildiği belirlendi. Konteynerlerde 220 kök skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
