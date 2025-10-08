Adana'da Uyuşturucu Bağımlısı Bir Kişi Ailesini Rehin Aldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Rehin alınan kişilerin kurtarılması için polis ekipleri tarafından ikna çalışmaları sürdürülüyor.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri duyuldu.
Polisin ikna etme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa