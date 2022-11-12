Bu nasıl vahşet! Üvey annesinin üzerine kimseyle evlenemesin diye kezzap döktü

Adana'da bir kişi, babasından boşanan üvey annesini üzerine kezzap dökerek ağır şekilde yaraladı. Vücudundan ciddi yanıklar oluşan kadın tedavi altına alınırken üvey evlat ise her yerde aranıyor. Öte yandan talihsiz kadın, üvey oğlunun bunu kimseyle evlenmemesi için yaptığını öne sürdü.

31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde iddiaya göre Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi. Halil İbrahim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21)'ın Nazmiye Sisli büyüttü.

KEZZAP DÖKÜP KAÇTI

Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli'in üzerine kezzap dökerek kaçtı. Nazmiye Sisli'nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.

EVLENMESİN DİYE YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.