Adana'da Uçurumdan Düşen Otomobilde 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
