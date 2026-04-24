Adana'da tüfekli sopalı kavga kamerada

Adana'da iki grup arasında çıkan sopalı ve tüfekli kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan Talat Hacıbekiroğlu İlkokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Bu sırada bir şahıs tüfekle ateş açtı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlatırken olayda ilk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ADANA

