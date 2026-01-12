Haberler

Adana'da trafikte yumruklu kavga kamerada

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülhatmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü trafikte tartışıp araçlarından indi. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada her iki sürücü de birbirlerine yumruklarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ADANA

