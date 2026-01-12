Adana'da trafikte yumruklu kavga kamerada

Adana'da trafikte tartışan sürücüler yol ortasına birbirine girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülhatmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü trafikte tartışıp araçlarından indi. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada her iki sürücü de birbirlerine yumruklarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ADANA