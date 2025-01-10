Adana'da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Kadirli yolunda meydana geldi. İddiaya göre 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BN 151 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki Nuray Eryılmaz ile Berker Eryılmaz sıkıştı. Şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.