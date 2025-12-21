Haberler

Adana'da trafik denetimi: 60 araç sürücüsüne 495 bin lira ceza

Adana'daki akşam saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 278 araç kontrol edildi, 60 sürücüye toplamda 495 bin 593 lira ceza kesildi.

Adana'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 278 araç kontrol edilirken 60 kişiye 495 bin 593 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde 7 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 60 aracın sürücüsüne 495 bin 593 TL ceza kesti. - ADANA

