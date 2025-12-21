Adana'da trafik denetimi: 60 araç sürücüsüne 495 bin lira ceza
Adana'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 278 araç kontrol edilirken 60 kişiye 495 bin 593 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 7 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 60 aracın sürücüsüne 495 bin 593 TL ceza kesti. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa