Makas atan sürücü başka araca çarptı

Adana'da sürücü makas attığı sırada kontrolünden çıkan otomobil, yan şeritteki araca çarptı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda bir sürücü makas atarken kontrolü kaybedip karşı şeritteki araca çarptı.
  • Kaza anı başka bir araç tarafından kaydedildi.

Adana'da bir sürücünün makas atarken kontrolü kaybedip karşı şeritteki araca çarptığı kaza anı, başka bir araç tarafından kaydedildi.

MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI

Kaza, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü otomobiliyle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği sırada alt geçitte kamyonu sağdan geçerek makas atmaya çalıştı. O sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önündeki araca çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla birlikte araçlar savrulurken, kaza anı ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

