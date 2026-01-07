Haberler

Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralanan kişinin sağlık durumu iyi, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. arkadaşı, G.Y. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.Y., arkadaşı B.Ö.'yü tabanca ile vurarak kaçtı. B.Ö. ayağından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri olayın şüphelisi G.Y. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan G.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü