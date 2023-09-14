Adana'da tarla kavgası: 35 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Karataş ilçesinde tarlada biber toplamak için çalışan iki grup arasında çıkan tartışma sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı ve bir midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya anında müdahale ederek 35 kişiyi gözaltına aldı.
35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana Valiliği, Karataş ilçesi Sarımsaklı Mahallesi Karataş- Tuzla kara yolunda meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarlada biber toplamak için günlük olarak tutulan 2 ayrı grup arasında, tarlada kimin çalışacağına yönelik yaşanan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede yaşanmıştır. Meydana gelen olay neticesinde 4 şahıs yaralanmış, işçileri taşıyan 1 midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Olaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı tespit edilen 35 şahıs yakalanmıştır" denildi.