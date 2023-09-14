Adana'da tarla kavgası: 35 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarlada biber toplamak için çalışan iki grup arasında çıkan tartışma sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı ve bir midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya anında müdahale ederek 35 kişiyi gözaltına aldı.