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Adana'da Sulama Kanalında Çürümüş Ceset Bulundu

Adana'da Sulama Kanalında Çürümüş Ceset Bulundu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir sulama kanalında çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen su altı polisleri, cesedi sudan çıkarttı. Kimlik tespiti ve otopsi yapılacak.

Adana'da sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yürüyen vatandaşlar sulama kanlında ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri cesedi kanal içerisinden çıkarttı.

Çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüreğir Otopsi Sudan adana

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