Adana’da sulama kanalına giren 7 kişiye 25 bin 942 TL ceza

Adana'da sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençlere yönelik polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kanala girenler sudan çıkarılarak uyarılırken, uygulama kapsamında 7 kişiye sulama kanalına girdikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 942 TL idari para cezası uygulandı. Kanaldan çıkarılan çocuklardan biri, "Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz" derken, bir diğeri ise ailesinden habersiz kanala geldiğini belirterek, "Havuza gidiyorum diyerek buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu, yüksek nemin etkisiyle bunaltıcı havanın yaşandığı Adana'da vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bazıları park ve bahçelerde gölgelik alanları tercih ederken, bazı çocuk ve gençler ise tüm uyarılara rağmen sulama kanallarına girerek yüzüyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kentte sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kentte sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında kanalda yüzen çocuk ve gençler sudan çıkarılarak tek tek uyarıldı. Ekipler, boğulma riskine dikkat çeken bilgilendirici broşürler dağıtırken, 15 yaş ve üzerindekilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. Yaşı 15'in altında olan çocuklar için ise idari yaptırım ailelerine uygulandı.

"Kanala girenlere 25 bin TL ceza"

Polis, drone ile bölgedeki vatandaşlara sulama kanallarında yüzmenin tehlikeli olduğu yönünde anonslu uyarı yaptı. Ayrıca gün boyu süren uygulama kapsamında 7 kişiye toplam 25 bin 942 TL para cezası kesildi.

"Boğulanlar yüzmeyi bilmiyor"

Polis tarafından sulama kanalından çıkarılan Yusuf Can, "Burada yüzmek çok güzel. Ağabeyimin arkadaşı burada boğulma tehlikesi geçirdi. O yüzmeyi bilmiyordu. Korkunun ecele faydası olmaz. Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Havuza diye kanala geliyorum

Sulama kanalında yüzen Amir Şahmeran, "Boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Ailem buraya geldiğim bilmiyor. Havuza gidiyorum diyerek buraya geliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı