Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde seyr halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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