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Sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve 12 yaşındaki oğlu, itfaiye ekiplerinin kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatı kaybetti. İtfaiye ekiplerinin anne ve oğluna kalp masajı yaptığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran anne Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12), itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla kalpleri yeniden çalıştırılan anne ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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