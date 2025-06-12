Adana'da Sosyal Medya Yüzünden Kan Donduran İşkence

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Adana'da sosyal medyada cinsel içerikli görüntü paylaştıkları iddia edilen iki genç, kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla dövüldü. Darp anları cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da kan donduran işkence kamerada

ADANA - Adana'da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı öne sürülen 2 genç, yüzü kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. Darbedilen gençlerin gözyaşı içinde "Kurban olayım yapma" demesi dikkat çekti.

İddiaya göre, İ.A, sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanımamak için kask ile gizleyen İ.A, gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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