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Adana'da Sosyal Medya Videosu İçin Tabanca ile Çekim Yapan Çocuk Arkadaşını Vurdu

Adana'da Sosyal Medya Videosu İçin Tabanca ile Çekim Yapan Çocuk Arkadaşını Vurdu
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Adana'da 16 yaşındaki M.E.Ş.'nin sosyal medya için video çekerken kazara ateş alan tabancası, 14 yaşındaki arkadaşı Murat Aras Hirman'ın ölümüne yol açtı. Olayın ardından M.E.Ş. tutuklandı.

Adana'da 16 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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