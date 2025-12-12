Haberler

Sokak ortasında vahşice öldürüldü: 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklandı

19 yaşındaki Murat İnanmaz, Adana'nın Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde defalarca bıçaklanarak sokak ortasında ölü bulundu. Olay, mahallelinin durumu bildirmesi ile ortaya çıktı ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

Adana'da sabah saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu, 19 yaşındaki genç defalara bıçaklanarak sokak ortasında öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Murat İnanmaz'a (19) ait olduğu tespit edildi. İnanmaz'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı - ADANA

